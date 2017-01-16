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عاجل: المحكمة الإدارية ترفض طعن الحكومة على بطلان “تيران وصنافير” وتؤيد مصرية الجزيرتين

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عاجل: المحكمة الإدارية ترفض طعن الحكومة على بطلان “تيران وصنافير” وتؤيد مصرية الجزيرتين عاجل: المحكمة الإدارية ترفض طعن الحكومة على بطلان “تيران وصنافير” وتؤيد مصرية الجزيرتين

إنتظر الشعب المصري لفترة طويلة فى حالة من الترقب قرار المحكمة الإدارية المصرية فى تبعية جزيرتي تيران وصنافير ، وحيث قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وجاء الحكم ببطلان توقيع ممثل على اتفاقية تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية ، وقال رئيس الجلسة، التي بثها التلفزيون المصري، إنه “وقع واستقر في عقيدة المحكمة ان سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوعة.. والحكومة لم تقدم اي وثيقة تغير أو تنال من هذا الامر”.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.

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