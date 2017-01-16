المعارضة السورية: سنحضر محادثات كازاخستان

بيروت (رويترز)

قال مسئولون من المعارضة السورية اليوم الاثنين إن جماعات المعارضة قررت حضور محادثات السلام التى تدعمها روسيا وتركيا فى كازاخستان للحث على تنفيذ وقف إطلاق النار الذى جرى انتهاكه بشكل كبير وذلك فيما يمثل دفعة للدبلوماسية التى تقودها موسكو.

واتخذت جماعات المعارضة القرار خلال اجتماعات جارية فى أنقرة وتعمل الآن على تشكيل وفد سيكون مختلفا عن الوفد الذى أرسلته جماعة معارضة مدعومة من السعودية للمشاركة فى محادثات السلام فى جنيف العام الماضى.

وقال مسئول من الجيش السورى الحر طلب عدم نشر اسمه لأن جماعات المعارضة لم تعين بعد متحدثا باسمها إن الفصائل ستذهب وأول ما ستناقشه هو قضية وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام.

وقال زكريا ملاحفجى من جماعة فاستقم إن أغلب الجماعات قررت الحضور وإن المناقشات ستتركز على وقف إطلاق النار وقضايا إنسانية مثل المساعدات والإفراج عن المعتقلين.