"تضامن بورسعيد": حل 30 جمعية بينها 5 إخوانية.. وعلى غير القادر التقدم لتكافل وكرامة

بورسعيد – محمد عزام

قالت الدكتورة سوسن حبيش، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد، إنه تم حل 30 جمعية بالمحافظة؛ بالإضافة إلى 5 جمعيات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية .

وأوضحت حبيش، لـ"اليوم السابع"، أنه تم حل الجمعيات لأسباب عديدة منها عدم انعقاد الجمعية العمومية لأكثر من عامين، عدم موافاة المديرية بالميزانيات السنوية والحسابات الخاصة بكلٍ منه، أن هذه الجمعيات لم تمارس ثمة أنشطة لفترات طويلة، وغالبيتها لا يوجد لها مقرات؛ وذلك بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2002.

وفى سياق آخر؛ أكدت مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى، أنه تم تطبيق البرنامج التكافلى "تكافل وكرامة" بجميع أحياء بورسعيد والخاص بالدعم النقدى المشروط للمرأة المعيلة، والمُسنين والمعاقين .

وأضافت، أن رئيس الجمهورية، سلم المواطنة البورسعيدية "لمياء محمد محمود" – قاطنة بقرية الكاب جنوب المحافظة؛ أول "فيزا كارت" للبرنامج التكافلى على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضى .

ولفتت إلى أنه يتم تخصيص 325 جنيها للمرأة المعيلة، و 350 جنيها للمسن "أكبر من 65 عاما"، والمعاق؛ وذلك وفقاً للشروط التى وضعتها الدولة؛ هذا بالإضافة لتخصيص 60 جنيها لنجل المرأة المعيلة بالمرحلة الابتدائية، 80 جنيها للإعدادية، و100 للمرحلة الثانوية .

وناشدت مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد، الأهالى من أصحاب الدخل الشهرى الضعيف التقديم فى البرنامج لرفع العبء عن كاهلهم، ومواجهة ظروف الحياة من خلال هذه المبالغ التى يتم تخصيصها .

وعن العلاقة التى تربطها بالنواب ومطالبهم؛ بينت أنها تتجاوب مع جميع المطالب المقدمة وتقوم بحلها وفقاً للوائح والقوانين والرد عليها؛ موضحه أن أكثر الطلبات تأتى إليها من النائب البورسعيدى عن دائرة "الضواحى والجنوب" ووكيل البرلمان، سليمان وهدان .

وأشادت "حبيش" بفريق التدخل السريع التابع للمديرية والذى سُرعان ما يتحرك على مكان الشكوى المقدمة ويبادر بالسرعة فى رصدها وتقديم الحلول السريعة .

وعن ظاهرة أطفال الشوارع التى يشتكى منها مئات الأهالى ببورسعيد، والمتمثلة فى بائعى المناديل بالمقاهى وإشارات المرور؛ بالإضافة إلى ممتهنى "الشحاذة"؛ قالت أن بورسعيد خالية من أطفال الشوارع، وجميع الأطفال الذين تم رصدهم بالشوارع ليسوا من أبناء المحافظة، إنه تم التنسيق والتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بعقد لقاءات داخل مقر مركز الإغاثة بحى الزهور؛ لتدريب بعض الشباب على التعداد .