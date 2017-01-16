القبض على هارب من 9 أحكام وبحوزته سلاح نارى بالبحيرة

البحيرة ــ جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط هارب من 9 أحكام وبحوزته سلاح نارى بالبحيرة.

كانت وردت معلومات لضباط مركز شرطة إيتاى البارود مفادها قيام "رامى ا.ع" 31 سنة مزارع ومقيم عزبة الهوارى - معنيا دائرة المركز سبق اتهامه فى عدد (26) قضية متنوعه "ضرب، وتبديد، وخطف أنثى، وشروع فى خطف أنثى"، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد (9) أحكام "4 جزئى، و5 مستأنف بحيازة أسلحة نارية".

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وعدد (2) طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم.