«الفلاحين الزراعيين» تطالب الحكومة برفع سعر توريد بنجر السكر إلى 600 جنيه للطن

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد عضو مجلس النواب،برفع قيمة سعر توريد البنجر من 375جنيها للطن الى 600 جنيها، أسوة برفع سعر طن محصول قصب السكر الى 620 جنيه للطن ،وذلك بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار السكر مؤخرا، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات والأيدى العاملة، وناشدت نقابة الفلاحين الزراعيين وزارتى الزراعة والتموين بضرورة حل المشكلات التى يواجهها المزارعين خلال الفترة الأخيرة

وقال محمد عبدالستار نقيب الفلاحين الزراعيين بالشرقية، إن الحكومة رفعت أسعار السكر 3 مرات خلال الفترة الأخيرة، فيما أبقت على أسعار البنجر بما لا يتوازى مع تكاليف الإنتاج الزراعى بعد زيادة أسعار المحروقات وفى مقدمتها «السولار»، لافتا أن محصول البنجر يواجه العديد من التحديات مما تهدد زراعته بالانقراض، محذرا من ارتفاع أسعار مستلزمات البنجر، وعدم تطبيق الدورة الزراعية، وعدم تجميع المساحات المزروعة من خلال الجمعيات التعاونية، فضلا عن مشكلة تسويق المنتج الذى تتحكم فيه المصانع حيث ربطت سعر الطن بأقل من ـ400 جنيه فقط، رغم وصول سعر طن السكر فى السوق إلى أكثر من 10 آلاف جنيه.

وأوضح نقيب الفلاحين بالشرقية فى بيان له اليوم الاثنين، أنه فى حالة بقاء الوضع كما هو عليه سيمتنع الفلاح عن زراعة محصول البنجربدءً من الموسم المقبل، وسيتحول لزراعات أخرى، مطالبا بزيادة أسعار توريد البنجر إلى 600 جنيه للطن، مقابل325 جنيهًا حاليًا، حتى يستطيع الفلاح الإستمرار فى الزراعة،حيث أن تكاليف الإنتاج ارتفعت على الفلاح بنحو40% خلال الفترة الحالية، نتيجة قرارات الدولة بزيادة أسعار المحروقات،وتعويم الجنيه التى ترتب عليها ارتفاع تكلفة النقل والأيدى العاملة، وبالتالى زيادة تكاليف الزراعة ، مؤكدا أن الأسعار التى حددتها الحكومة غير عادلة ولا يمكن للفلاح الإستمرار فى الزراعة

وأضاف “عبدالستار” أن إجمالي المساحة المنزروعة بالبنجر على مستوى الجمهورية هذا العام حوالى 522 ألف فدان فقط،مشيرا الى ان طن البنجر ينتج من 65 إلى 70 كيلو سكر، بينما ينتج طن القصب من 120 إلى 130 كيلو سكر،حيث إن مشكلة بنجر السكر في مصر تتمثل في قلة مزارعيه، نظرًا لطول فترة بقائه في الأرض والتي تقترب من 6 أشهر، وفي النهاية تكون إنتاجية الفدان الواحد ما يقرب من 25 طنا فقط، وهذه الكمية لا تغطي احتياجات الفلاحين في ظل ارتفاع مستلزمات الزراعة، فنجد أن مكسب الفلاح في تلك الحالة لا يتعدى 6 آلاف جنيه للفدان خلال نصف عام.

ولفت “عبدالستار” ، إلى أنه يتوجب على الحكومة العمل على تحسين زراعة البنجر من خلال تهجين السلالات، لتحسين إنتاجيتها،وفى تلك الحالة ستتضاعف إنتاجية الفدان مرة ونصف،لكى يجد الفلاح المكسب الملائم له.