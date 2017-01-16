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عماد متعب: النادى الأهلى بيتى.. ولن أتركه إلا لو قال لى شكراً

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كتبت- إنجي لطفي

قال عماد متعب، مهاجم النادى الأهلى، إنه لم يصدر منه شئ يدل علي  رحيله عن النادى الأهلى مطلقاً، معرباً عن استغرابه مما يتداول خلاف ذلك رغم علاقته الممتازة بالنادى، وتابع:”أنا لا أعرف سبب الدوشة دى ولم يصدر منى أننى سأغادر النادى الأهلى..علاقتى بالنادى ممتازة ..متربى فى النادى ومقدرش اسيب بيتى إلا لو النادى قلى شكراً”.

وأضاف “متعب”، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج “كل يوم”،المذاع عبر فضائية  ON E، وراديو نغم FM ، أنه مازال يتمتع بلياقة بدنية تمكنه من اللعب لمدة 90 دقيقة.

وفى سياق آخر، أعرب “متعب” عن سعادته بحياته الزوجية، مؤكداً أنها 5 سنوات من السعادة.

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