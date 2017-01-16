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الليلة.. رئيس مجلس النواب ضيف«مساء dmc»

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الليلة.. رئيس مجلس النواب ضيف«مساء dmc» الليلة.. رئيس مجلس النواب ضيف«مساء dmc»

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتبت- إ نجي لطفي

ينفرد الليلة أسامة كمال في برنامج” مساء ” بلقاء حصري  مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وذلك فى العاشرة والنصف على فضائية dmc  العامة.

يأتي اللقاء وسط حالة من الترقب الشعبي والسياسي لحكم المحكمة الإدارية العليا فى قضية تبعية جزيرتي “تيران وصنافير”، بعد إحالة القضية الى مجلس النواب.

كما يتناول اللقاء أداء البرلمان خلال عام ومدى تحقيقه لطموحات المواطن المصري، حيث اكمل البرلمان عام منذ انعقاده لاول مرة يوم 10 ينير 2016، بجانب القضايا الشائكة التي شغلت الرأي العام أثناء مناقشتها في البرلمان مثل قوانين الخدمة المدنية، القيمة المضافة، والجمعيات الأهلية، بالإضافة لكشف كواليس لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس ومنها فساد القمح.

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