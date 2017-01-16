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أحمد يونس يصدر أول رواياته في عالم الرعب في معرض الكتاب

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كتبت – إنجي لطفي

أعلن الإعلامي أحمد يونس مقدم برنامج “كلام معلمين” على الراديو 9090 عن صدور روايته الأولى في عالم الرعب يوم 26 يناير الجارى وذلك مع بداية معرض الكتاب 2017  بعنوان : “نادر فوده .. قبل البدايه ( الوقاد ).

كما أعلن يونس عن تفاصيل حفل التوقيع والذى ستكون يوم السبت الموافق 28 يناير، بجناح “دور نون” بصالة العرض المكشوف في ارض المعارض ، بوابة ممدوح سالم.

نادر فوده قبل البدايه ( الوقاد) ، هي التجربة الروائيه الأولى لأحمد يونس بعد كتابته للعديد من قصص الرعب التي تذاع في برنامجه “كلام معلمين”.

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