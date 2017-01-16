4 أمور تساعدك على تقليل ضغط الدم أثناء الحمل.. أهمها الإكثار من البوتاسيوم

كتبت نهى طارق

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ليس بالضرورة أمر خطير، ولكنه يحتاج إلى رعاية خاصة، وتقول الأبحاث إن قراءات ضغط الدم 140/90 ملم زئبق تعتبر عالية جدا، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤثر على أى شخص، ولكن السيدات الحوامل أكثر عرضة لهذه الحالة فتشير الإحصائيات إلى أن هذه الحالة تصيب من 6 إلى 8 % من السيدات الحوامل.

هناك بعض النصائح التى تساعد السيدات الحوامل على تقليل ارتفاع الضغط لديهن والتى رصدها موقع Top 10 Remedies:

1- مراقبة كميات الملح

أظهرت دراسة نشرت فى 2014 أن خفض تناول الملح يمكن أن يقلل من عدد الوفيات الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية خاصة عند السيدات الحوامل.

2- التنفس ببطء وبعمق

التنفس العميق من أفضل الأمور التى تساعد على خفض مستويات التوتر الأمر الذى يساعد على تقليل ضغط الدم، ووجدت دراسة أجريت عام 2005 أن التنفس ببطء يخفض ضغط الدم.

3- زيادة كمية البوتاسيوم

البوتاسيوم من أهم المعادن أثناء الحمل، فيساعد على الحفاظ على السوائل فى الجسم، كما أنه يساعد فى نقل النبضات العصبية وتقليل تقلص العضلات، وفى دراسة أجريت عام 2015 كشفت أن زيادة تناول البوتاسيوم له تأثير مفيد على ضغط الدم، وأن السيدات يجب أن تحصلن من 2000 إلى 4000 مليجرام من البوتاسيوم يوميا.

4- تناول الأطعمة الغنية بالمغنسيوم

وفقاً لدراسة أجريت عام1999 ونشرت فى مجلة ضغط الدم، فإن اتباع نظام غذائى منخفض فى المغنيسيوم، يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.