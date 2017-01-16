كلاكيت ثانى مرة.. منير عقيلة يترك معسكر الشرقية ويعلن الرحيل

كتبت لبنى عبد الله

غادر منير عقيلة المدير الفنى للشرقية معسكر فريقه فى فندق "توليب" مدينة نصر وذلك بعدما وصلته معلومات بأن الراعى أحمد فؤاد أباظة يرغب فى عدم استكمال مهمته.

وقال منير عقيلة المدير الفنى للشرقية: "الجهاز الفنى بأكمله غادر المعسكر عقب علمهم بأن الراعى يرغب فى فسخ تعاقد مع النادى بشأن رعايته للفريق وأن هذا الأمر شعرنا به بعد الجلسة التى جمعته بالأمس.

وأضاف عقيلة "تلقينا الكثير من الوعود خلال الأيام الماضية لكن للأسف كلها وعود لا تحقق منها أى شىء بعد أن صبرنا صبر أيوب.. الأمور أصبحت فى غاية الصعوبة، فاللاعبون كانوا يريدون ترك المعسكر عقب كل هذه الأحداث لكننا ضغطنا عليهم للبقاء فيه".

وأتم حديثه "أتمنى التوفيق لفريق الشرقية فيما هو قادم وكنت أود أن أفعل شيئا لأجل الجماهير التى تعشق كرة القدم وتحب فريقها بكل إخلاص لكن الوضع فى غاية الصعوبة".

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يغادر فيها عقيلة معسكر الفريق معلناً الرحيل بسبب حالة التخبط التى تسيطر على فريق الشرقية