محمد بن زايد يشهد افتتاح الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم افتتاح الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل - إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017 " - وذلك بحضور عدد من قادة دول العالم ورؤساء الوفود المشاركة .

وشهد حفل الافتتاح .. فخامة نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان وفخامة لويس غييرمو سوليس ريفيرا رئيس جمهورية كوستاريكا وفخامة هوارسيو كارتيس رئيس جمهورية البارغواي وفخامة فيليب فوجانوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود ودولة بوشبا كال داهال رئيس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية.

كما شهد الافتتاح .. معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل

نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من الشيوخ ورؤساء الوفود المشاركين في القمة العالمية لطاقة المستقبل.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ماضية في ترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وقال سموه إن دولة الإمارات كونها واحدة من الدول الرائدة في أسواق الطاقة العالمية وشريك فاعل في الجهود الرامية لضمان أمن الطاقة تحرص على تنويع الطاقة وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة بما يضمن مستقبلا آمنا لأجيال الغد ويعزز النمو الاقتصادي.

وأضاف سموه أن اجتماع قادة العالم وصناع القرار ورواد الاقتصاد والطاقة في أبوظبي اليوم للمشاركة في " أسبوع أبوظبي للاستدامة " هو دليل على أن دولة الإمارات ومن خلال التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والجهود والإجراءات العملية التي اتخذتها في مجال تطوير قطاع الطاقة والمياه محليا وإقليميا وعالميا باتت وجهة رئيسة لمناقشة فرص وتحديات هذا القطاع الحيوي .. متطلعين إلى أن يسهم الحوار والنقاش خلال الأيام القادمة في التقدم نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر لأجيال الحاضر والمستقبل.