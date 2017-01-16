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وزير التعليم العالى: أتابع سير الامتحانات يوميا مع رؤساء الجامعات

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وزير التعليم العالى: أتابع سير الامتحانات يوميا مع رؤساء الجامعات وزير التعليم العالى: أتابع سير الامتحانات يوميا مع رؤساء الجامعات

>كتب محمد محسوب

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن امتحانات الجامعات تسير بشكل منتظم وأوشكت على الانتهاء فى عدد كبير من الجامعات، مؤكدا على أنه يتابع سير الامتحانات بشكل يومى مع رؤساء الجامعات.

 

ووصف الشيحى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، سير الامتحانات بالجامعات قائلا: "مباراة الكرة حينما لا يحدث بها مشاكل فذلك يعود للحكم الجيد الذى استعد جيدا للمباراة، والأمر كذلك فى الامتحانات نظرا للاستعداد الجيد من جانب الكليات لإجرائها فلم يحدث أى مشاكل بها".

 

وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية بالبرلمان، ومن المقرر أن يتم مناقشته خلال الأيام المقبلة والموافقة عليه لعرضه على رئيس الجمهورية لاعتماده، مشددا على أهميتها فى دعم غزو الفضاء.

 


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