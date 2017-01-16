وزارة التضامن تمد تلقى طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية حتى 21 يناير

قررت وزارة التضامن الاجتماعى، مد تلقى طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2017 على مستوى الجمهورية، حتى يوم 21 يناير الجارى بدلا من يوم 15 يناير، لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من التقدم، وذلك من خلال الموقع الإليكترونى للوزارة أو مديريات التضامن الاجتماعى المختلفة على مستوى الجمهورية.

من جانبها، قالت الدكتورة سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مد تلقى التقدم لمسابقة الأم المثالية، جاء لإتاحة الفرصة لمن لم يتقدم فى المسابقة وتيسيرا على الأسر المصرية.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن التكريم هذا العام سيشمل فئات متنوعة جديرة بالاحتفاء، مثل الأم المثالية لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم ترشيحها من المجلس القومى لشئون الإعاقة، والأم المثالية من المعيلات، ويتم اختيارها من خلال الإدارة العامة للضمان الاجتماعى، والأم البديلة التى قامت برعاية ابن من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية مع أبنائها الطبيعيين .

وأضافت غادة والى، أن الشروط الخاصة باختيار المكرمات تشمل عددا من المعايير تؤكد جميعها على معانى سامية مثل الكفاح والعطاء الذى تقدمه الأم تجاه الأبناء والأسرة ويؤدى إلى نجاحهم وتميزهم العلمى أو المهنى، مع إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة التى تؤديها الأم وبين دورها فى احتضان الأبناء ورعايتهم والسهر على دراستهم وتعليمهم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم وتربيتهم على قيم مهمة مثل العمل و"من جد وجد" وغرس الأخلاق الحميدة وحب الوطن والتضحية من أجله.

وبالنسبة لمعايير اختيار الأم المثالية، فيجب ألا يقل سنها عن 45 عاما فى 31/ 12/ 2017، بدلا من 50 عاما كما كان سابقا، وأن تكون ملمة بالقراءة والكتابة وألا يزيد عدد الأبناء فى الأسرة عن ثلاثة أبناء وأن من ضمن المعايير المرجحة لاختيار الأم المثالية هى تعليم الأبناء وتفضيل من أوصلت أبناءها إلى أعلى درجة فى السلم التعليمى فى مقدمة الأولويات، وكذلك قدرة الأم على العمل وإيجاد مصادر لزيادة دخل الأسرة، وتشجيع الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعية التطوعية، وأيضاً دمج أحد الأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع.

أما بالنسبة للأم البديلة يستلزم لتقدمها للمسابقة أن تكون قد كفلت أطفالاً محرومين من الرعاية الأسرية فى منزلها مع أطفالها الطبيعيين وأن يكون الابن البديل قد نجح فى مسيرته وحصل على مؤهل جامعى واستطاعت الأم البديلة تحقيق المساواة بين الابن البديل والأبناء الطبيعيين للأسرة فى كافة الحقوق من تعليم وصحة ورعاية واهتمام واحتضان وعطاء.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية، لعام 2017 على مستوى الجمهورية، اعتبارا من 2 يناير الجارى، وحتى يوم 15 من نفس الشهر، وذلك من خلال مديريات التضامن الاجتماعى المختلفة على مستوى الجمهورية، حتى فتح باب التقدم أيضا اليكترونيا وكذلك مد تلقى الطلبات حتى يوم 21 يناير الجارى .