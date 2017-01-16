إلغاء 8 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

كتب محمود عبد الغنى

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، إن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركات الطيران بإلغاء 8 رحلات طيران دولية لعدم جدوها اقتصاديا لقلة عدد الركاب.

وأشارات المصادر إلى أن شركة النيل للطيران ألغت رحلتها 183 المتجهة إلى الجوف، و101 المتجهة إلى الطائف، ورحلتيها 103 و113 المتجهة إلى ينبع، لعدم جدوها اقتصاديا لقلة الركاب.

وأضافت المصادر أن الشركة المصرية العالمية ألغت رحلتها 112 المتجهة إلى ينبع، و486 المتجهة إلى القصيم، و420 المتجهة إلى البحرين، و106 المتجهة إلى ينبع.

وأوضحت المصادر أنه تم التنسيق بين سلطات المطار وشركات الطيران لسفر الركاب علي متن رحلات طيران دولية أخرى.