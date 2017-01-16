ماذا قال كوبر للاعبيه قبل موقعة مالى

رسالة الجابون - حاتم رضا

عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، عدة اجتماعات مع لاعبيه منذ وصول المنتخب لمدينة بورت جينتل بالجابون ، لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا، حيث تقع مصر في المجموعة الرابعة مع كل من مالي واوغندا وغانا.

كوبر أكد للاعبيه أن المباراة تحمل أهمية خاصة لأنها نقطة الانطلاق في مشوار المنافسة على استعادة اللقب الغائب منذ 2010، مشددا على أن التحكم في الأعصاب وعدم التوتر هي المفتاح الأول لتحقيق الفوز.

هيكتور كوبر حرص على منح اللاعبين 3 تحذيرات، حتى يضمنوا الظهور بمستوى جيد فى البطولة وتحقيق نتائج قوية والمنافسة على اللقب، وخاصة مباراة مالي المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، حيث أكد لهم أن أول خطأ من الممكن أن يقع فيه اللاعبون هو الاعتراض على الحكام فى المباريات، وطالبهم بعدم الاعتراض أيًا كان قرار الحكم حتى لا يحصل اللاعبون على كروت صفراء أو حمراء، وكذلك حتى لا يتصيد الحكم الأخطاء للاعبى الفراعنة.

كما أكد كوبر للاعبيه أن عليهم التعامل مع الكرة بسرعة من حيث نقل الهجمات من الخلف للأمام، وكذلك التركيز فى التمريرات والعرضيات والتسديدات لأنها أحد أهم أسلحة الفوز فى المباريات.

فيما كشف كوبر للاعبين، أن تشكيلة الفراعنة أمام مالى معروفة واستقر عليها بنسبة كبيرة ولن يغير عليها أحد إلا فى حالة الضرورة القصوى كالإصابات وغيرها، وانه لن يغير فيها أمام أى منافس، من الممكن التغيير فى مهام بعض اللاعبين داخل الملعب لكن التشكيل لن يخرج عن المباريات التى لعبناها مؤخراً.

كوبر طالب لاعبي الدفاع بالتركيز في الكرات العرضية لما يمتاز به لاعبو مالي من اطوال، واجادتهم لالعاب الهواء، وهو ما سيكون احد اكبر الازمات التي تواجه خط الدفاع وحارس المرمي، موضحا أنه وجد حل لفارق الطول بين لاعبى الفراعنة ولاعبى المنتخب المالى، من خلال التأكيد علي لاعبيه بضرورة نطبيق خطة الضغط بطريقة لاعب ضد لاعب " من "man to man أجل إيقاف خطورة المنتخب المالى، والتركيز مع الضربات الثابتة، وعدم منح المنافس فرصة للتسديد من خارج منطقة الجزاء.