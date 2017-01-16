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الأرصاد: طقس اليوم ﻣﻌﺘﺪل على اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى.. والصغرى باﻟﻘﺎﻫﺮة 10 درجات

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الأرصاد: طقس اليوم ﻣﻌﺘﺪل على اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى.. والصغرى باﻟﻘﺎﻫﺮة 10 درجات الأرصاد: طقس اليوم ﻣﻌﺘﺪل على اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى.. والصغرى باﻟﻘﺎﻫﺮة 10 درجات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪل على اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة حتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ داﻓﺊ على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

 

وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﺪن اﻟﻘﻨﺎة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺷﻤﺎلا واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ إلى ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.


> وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف لمترين، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية والبحر الأحمر شمالية غربية.

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