"الكهرباء" تتلقى 32 طلبا جديدا من المستثمرين لإنشاء محطات طاقة شمسية

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تلقت 32 طلبًا جديدًا من المستثمرين الذين يرغبون فى المشاركة بالمرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية لإنشاء محطات طاقة شمسية.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة أرسلت لهذه الشركات نموذج من اتفاقية شراء الطاقة، وفقاً للشروط والضوابط الجديدة التى حددتها الوزارة، والتى تتطابق مع مطالب جهات التمويل العالمية.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الطلبت التى يبلغ عددها 32 طلبًا تبلغ إجمالى قدراتهم 1600 ميجا وات، بواقع 50 ميجا وات للمحطة الواحدة، مشيراً إلى أن هذه الشركات لديها فرصة عام للانتهاء من عمل الإغلاق المالى للمشروع.