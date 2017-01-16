زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب أعطال سيارات

كتب عبد الرحمن سيد

توقفت حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بسبب أعطال 3 سيارات ملاكى، مما أدى إلى توقف حركة السيارات فى الاتجاه القادم من الجيزة، وفى طريقه إلى وسط البلد، وأعلى العباسية للقادم من مدينة نصر وفى طريقه إلى مناطق شمال القاهرة، ويقوم رجال المرور بواسطة أوناش المرور بسحب السيارات، وإنزالها من أعلى الكوبرى لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بأعطال متكررة أعلى كوبرى أكتوبر ، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لتنظيم حركة السيارات.