أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية يحرران كامل مديرية ذباب من مليشيات الحوثى

Google+ Print
الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية يحرران كامل مديرية ذباب من مليشيات الحوثى الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية يحرران كامل مديرية ذباب من مليشيات الحوثى

> كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

تمكنت قوات الشرعية اليمنية، ممثلة فى قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطنى اليمنى بدعم من قوات التحالف العربى، من السيطرة على كامل مديرية ذباب والمناطق المحيطة . 

 

وأكد قائد المنطقة الرابعة فى الجيش اليمنى اللواء أحمد سيف اليافعى، فى تصريحات له أن القوات المسلحة الاماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربى، لإعادة الشرعية فى اليمن قدمت بما تمتلكه من خبرات وقدرات متنوعة الاسناد الفعال لقوات المقاومة والجيش اليمنى ما ساهم فى دحر ميليشيا الحوثى والمخلوع صالح من مديرية ذباب والمناطق المحيطة بها بما فى ذلك مدينة ذباب الساحلية وسلسلة جبال ذباب وجبال الخزان والنمر والسنترال والعمري.

 

وقال اللواء أحمد سيف اليافعى إن تحرير مديرية ذباب جاء ضمن العمليات الواسعة التى تشنها قوات الشرعية مدعومة من قوات التحالف العربى لتحرير كامل التراب اليمنى خاصة السواحل اليمنية وذلك بعد تعنت ميليشيا الحوثى والمخلوع صالح ورفضهما جميع الحلول السلمية والمبادرات السياسية المختلفة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365