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الأهلى يخاطب الاتحاد السكندرى لشراء الكونغولى كاسونجو مقابل مليون دولار

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الأهلى يخاطب الاتحاد السكندرى لشراء الكونغولى كاسونجو مقابل مليون دولار الأهلى يخاطب الاتحاد السكندرى لشراء الكونغولى كاسونجو مقابل مليون دولار

>كتب محمد عراقى

أرسل مسئولو النادى الأهلى عرضاً رسمياً لنظرائهم فى نادي الاتحاد السكندرى لشراء الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد ظهور اللاعب بمستوى لافت خلال مباريات الدور الأول من بطولة الدوري العام.

وبحسب مصدر داخل الأهلى فإن القيمة المالية للعرض بلغت مليون دولار أى ما يعادل 19 مليون جنيه مصرى فى ظل رغبة الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى فى تدعيم خط الهجوم، خاصة بعد عودة نظام الاستبدال ،الأمر الذى يمنح  الأهلى حق استبدال لاعبين بالإضافة للمكان الشاغر فى القائمة الحمراء.

 


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