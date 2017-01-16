رئيس ميناء الإسكندرية: طورنا أسطول الوحدات البحرية والخدمية بأقل من شهرين

الإسكندرية – أسماء على بدر

قال اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن العاملين بالهيئة يعملون بجد وفى صمت أكثر من 12 ساعة يوميا، وهناك العديد من المشروعات التى تم طرحها مثل محطة الصب الجاف ورصيف الأخشاب وهناك مشروعات أخرى جارى إعادة دراستها بما يحقق المنفعة العامة ويعظم إيرادات النقل البحرى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هيئة الميناء قامت بتكريك الممرات الملاحية والمسطح المائى وأرصفة الميناء فى اقل من شهرين وتطوير شامل لأسطول الوحدات البحرية والخدمية بالميناء.

وأشار إلى أن الميناء يدعم الشركات الوطنية مع الحفاظ على المستثمرين لحدوث استقرار اقتصادى وأمنى فى مصر، كما يساهم الميناء فى المؤتمرات العالمية المختصة بما يتعلق بالسياحة والتعاون مع أكثر من جهة لتمثيل مصر فى المحافل الدولية.