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النائب محمد زين: 8.7 مليار جنيه خسائر الدولة بأراضى طرح النهر

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النائب محمد زين: 8.7 مليار جنيه خسائر الدولة بأراضى طرح النهر النائب محمد زين: 8.7 مليار جنيه خسائر الدولة بأراضى طرح النهر

>كتب ـ هشام عبد الجليل

قال محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب، أن التعديات على أراضى طرح النهر كبدت الدولة أكثر من 8.7 مليار جنيه، متمثله فى عدم تحصيل مقابل الحصول على هذه الأرض، وذلك وفقا للتقرير الأخير الصادر للجهاز المركزى للمحاسبات.

 

وأضاف زين، تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لم تتمكن حتى الآن من حصر كامل أراضى طرح النهر، وذلك نتيجة عدم وضع سجلات لإثبات المنتفعين، إلى جانب توقف الهيئة منذ سنوات عن اتخاذ أى إجراءات قانونية لتوفيق أوضاع العملاء المنتفعين بهذه الأراضى.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تشتت مسئولية حماية النيل بين وزارات الرى، والزراعة والبيئة، أدى إلى ضياع المسئولية بينها حول هذه الأراضى والجهة المسئولة عنها مما دفع البعض التعدى مستغلين عدم تفعيل القوانين، بالإضافة إلى عدم استفادة الدولة من الأراضى حتى بعد إزالة التعديات من لعدم وجودها فى ولاية هيئة متخصصة لذلك.

 

الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة بالبرلمان عقدت اجتماع الشهر الماضى بشأن أراضى طرح النهر وارتفاع القيمة الإيجارية لها حضره عدد من ممثلى .


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