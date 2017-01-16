المرور: تخصيص قطعة أرض لتطوير وحدة مرور القاهرة الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

خصصت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور قطعة أرض، لتطوير وحدة تراخيص القاهرة الجديدة تسهيلا على المواطنين وتخفيف الأحمال عن الوحدة أثناء استخراج الرخص للمركبات المختلفة.

وأكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أنه تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 800 متر لتوسعة وحدة مرور القاهرة الجديدة، وتأتى تلك الخطوة فى إطار تقديم كافة السبل المتاحة وتسهيل إدارة مرور القاهرة على قائدى المركبات لاستخراج الرخص والحدث من الزحام المتواجد على منافذ استخراج الأوراق والمستندات الخاصة بالرخص.

وأضاف المصدر أن إدارة المرور تسعى دائما لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من أجل مد جسور التعاون بين المواطنين والقطاع الشرطى، فيما تعكف الإدارة على مواصلة جهودها فى تطوير كافة الوحدات المرورية وإدخال أنظمة جديدة للتسيير على المواطنين.