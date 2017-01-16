أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المرور: تخصيص قطعة أرض لتطوير وحدة مرور القاهرة الجديدة

Google+ Print
المرور: تخصيص قطعة أرض لتطوير وحدة مرور القاهرة الجديدة المرور: تخصيص قطعة أرض لتطوير وحدة مرور القاهرة الجديدة

>كتب عبد الرحمن سيد

خصصت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور قطعة أرض، لتطوير وحدة تراخيص القاهرة الجديدة تسهيلا على المواطنين وتخفيف الأحمال عن الوحدة أثناء استخراج الرخص للمركبات المختلفة.

وأكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أنه تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 800 متر لتوسعة وحدة مرور القاهرة الجديدة، وتأتى تلك الخطوة فى إطار تقديم كافة السبل المتاحة وتسهيل إدارة مرور القاهرة على قائدى المركبات لاستخراج الرخص والحدث من الزحام المتواجد على منافذ استخراج الأوراق والمستندات الخاصة بالرخص.

وأضاف المصدر أن إدارة المرور تسعى دائما لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من أجل مد جسور التعاون بين المواطنين والقطاع الشرطى، فيما تعكف الإدارة على مواصلة جهودها فى تطوير كافة الوحدات المرورية وإدخال أنظمة جديدة للتسيير على المواطنين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365