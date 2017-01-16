كاتي بيري تدعم المسلمين في مواجهة ترامب

صرحت النجمة العالمية كاتي بيري Katy Perry بأنها تقف في صف الجاليات الإسلامية بوجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب Donald Trump.

وجاء هذا التصريح تعقيباً على الإجراءات التي يعتزم الرئيس اتخاذها ضدّ المسلمين، بعد توليه السلطة في العشرين من يناير الجاري.

وأوضحت النجمة أنها ستشارك مع عشرات النجوم والمشاهير في مسيرة حاشدة في 21 يناير الجاري في العاصمة واشنطن تحت شعار "لا تكرس الكراهية" للاحتجاج على تنصيب ترامب.

يشار إلى أن ترامب كان قد أعلن في حملته الانتخابية أنه ينوي منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعلن اعتزامه تفعيل قانون "التسجيل والتتبع"، الذي يجبر جميع المسلمين على تسجيل بياناتهم حتى يسهل ملاحقتهم والتعرف إلى أماكن وجودهم؛ الأمر الذي اعتبرته كاتي بيري تمييزاً عنصرياً وتضييقاً على المواطنين الأمريكيين المسلمين، وتحريضاً على الكراهية والعنف ضدهم.

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