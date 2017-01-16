ارتفاع جنوني جديد في سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 16/1/2017

سمر العشري

يأتي ذلك بعد حساب ضريبة القيمة المضافة وحساب النولون، أما بالنسبة للتجار فسيصبح سعر الحديد اليوم الطن 10 ألاف و 600 جنيه، يأتي ذلك بعد زيادة سعر خام الحديد عالميا ليصل إلي 427 دولار بعد أن كان 415 دولار الأسبوع الماضي .

يأتي ذلك بعد حساب ضريبة القيمة المضافة وحساب النولون، أما بالنسبة للتجار فسيصبح سعر الحديد اليوم الطن 10 ألاف و 600 جنيه، يأتي ذلك بعد زيادة سعر خام الحديد عالميا ليصل إلي 427 دولار بعد أن كان 415 دولار الأسبوع الماضي .

سعر الحديد اليوم الإثنين :

الشركة يليها أعلي سعر يتبعه أقل سعر :

حديد عز 10400جنية 10400جنية

حديد الدخيلة 10400جنية 10400جنية

حديد المصريين 9700 جنية 9750 جنية

حديد بشاي 10380 جنية 10380 جنية

حديد الوطنية للصلب (العتال) 10300 جنية 10300 جنية

حديد عطيه 10300 جنية 10300 جنية

حديد الكومي 10100 جنية 10100 جنية

حديد المعادي 10050 جنية 10050 جنية

حديد أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية

أسعار الأسمنت اليوم الأثنين :

يشهد أسعار الأسمنت في الشركات المصنعة لمادة الأسمنت ومخازن التوزيع أرتفاع بالسوق المصري، نقدم لكم أسعار الأسمنت اليوم في جمهورية مصر العربية للسوق المحلي المصري لبيع الأسمنت في الشركات المصنعة لكل من يهتم ببيع وشراء الأسمنت الأسود والأبيض والمقاوم والمخلوط، حيث سجل أسمنت المسلح،835 جنيه في الطن، في حين سجل أسمنت النصر 795 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المهندس بلغ 790 جنيه، وسجل أسمنت الفهد بلغ 700 جنيه.

بينما أسمنت المخصوص 840 جنيهًا في الطن، بينما سجل أسمنت السويدي 830 حنيهًا في الطن، وأسمنت العريش سجل 760 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت السويس 800 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت طرة 800 جنيهًا، كما سجل أسمنت مصر بين سويف 790 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت جنوب الوادي 790 جنيهًا في الطن.

فيما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض، ما بين 1510 – 1580 جنيهًا للطن، بينما تبدء أسعار الأسمنت المقاوم من 795 -870 جنيها للطن في المتوسط، في حين تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 705 – 720 جنيهًا.

شبكةعيونالإخبارية

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