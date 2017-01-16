اليوم.. رئيس شركة كهرباء القناة يجتمع بمستثمرى العاشر لبحث "القسط الثابت"

كتبت - منال العيسوى

تعقد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان صباح اليوم الاثنين، اجتماع بين المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء شرق القناة، ومستثمرى العاشر لبحث مشكلات المستثمرين مع قطاع الكهرباء، وعلى رأسها مشكلة القسط الثابت للمصانع والاستهلاك ومعامل القدرة.

ومن جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفترة الماضية شهدت بعض الممارسات من قبل شركات الكهرباء لأصحاب الأعمال والشركات بلا مبرر معروف أو شكل يؤكد تصريحات وزير الكهرباء بتقنين أوضاع الشركات وتقسيط المتأخرات، حيث باتت تتفنن الشركات فى مسميات لجمع أموال من أصحاب الأعمال للشركات، إضافة لبعض المماراسات من قيام موظفى الكهرباء بقطع التيار عن الشركات عصر أيام الخميس والجمعة، وهو ما يتسبب فى خسائر ضخمة للشركات، على حد قولهم.

وأضاف عارف أنه تم إرسال عدة مخاطبات لوزير الكهرباء عن أهم المشكلات التى يواجهها المستثمرون فى مدينة العاشر من رمضان فى قطاع الكهرباء وضرورة وقف الممارسات الخاطئة التى تحدث وتضر بالاقتصاد الصناعى، حيث إن من أهم المشكلات التى يعانيها قطاع الصناعة بالنسبة للكهرباء، هو الاستمرار فى مطالبة الشركات بدفع القسط الثابت للكهرباء مدى الحياة، وبدون سبب واضح، وأصبح هذا القسط يمثل عبئا على الشركات التى ارتفعت معدلات تشغيلها، وخلقت فرص عمل جديدة وأضافت للاقتصاد القومى، علاوة على الارتفاع المذهل وغير المبرر لقيمة القسط الثابت، حيث ارتفعت شريحة المحاسبة للقسط الثابت من 11 جنيها للكيلو إلى 45 جنيها خلال الفترة الأخيرة.



> ومن جانبه أوضح الدكتور وليد هلال، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه هناك أسعار استهلاك الكهرباء شهدت 4 قفزات خلال السنوات الأخيرة، حتى قاربت على مضاعفة القيمة الحقيقية للاستهلاك، والمطالبات المالية مبالغ فيها والتى تطلب زيادة القدرة الكهربائية، والتى وصل سعرها إلى 550 جنيها للكيلو فولت أمبير، إضافة للمطالبات المستجدة لشركات الكهرباء تحت مسميات "إحلال موزع حلقى بخلية قياس بدلا من الموزع الحلقى العادى".

>