ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16/1/2017

سمر العشري

وصلت أسعار الريال السعودي في البنوك إلى منحنى تصاعدي، وسجل البنك الأهلي الكويتي، أفضل سعر لشراء الريال من بين البنوك، حيث يشتري الريال السعودي مقابل 5.01 جنيه، بينما يبيع الورقة السعودية مقابل 5.02 جنيه، وفيما يلي قائمة أسعار الريال في البنوك كاملة .

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين بالبنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

البنك الأهلي الكويتي – مصر

5.01 5.02

بنك الاسكندرية

5.00 5.01

مصرف أبوظبي الإسلامي

5.00 5.04

المصرف المتحد

4.99 5.04

البنك المركزي المصري

4.98 5.03

البنك التجاري الدولي

4.97 5.00

كريدي أجريكول

4.97 5.03

بنك بلوم مصر

4.97 5.00

SAIB Bank

4.97 5.03

بنك قناة السويس

4.95 5.04

البنك العربى الافريقي الدولى

4.94 5.01

البنك الأهلى المصري

4.93 4.96

بنك مصر

4.93 4.96

بنك فيصل الاسلامى المصرى

4.92 4.99

بنك القاهرة

4.92 5.02

بنك مصر إيران للتنمية

4.91 5.06

البنك الأهلي اليوناني

4.91 5.01

بنك البركة

4.85 5.09

بنك التعمير والإسكان

4.20 5.14

سعر الريال في السوق السوداء اليوم الإثنين :

وفي السوق السوداء، وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة، مما أدى إلى اختفاء هذه الأسواق المصرفية، واتجاه عام للمواطنين لتغيير العملات من البنك .

شبكةعيونالإخبارية

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