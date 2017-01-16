ميناء الإسكندرية: التعاقد مع "تشينا هاربور" لإنشاء محطة متعددة الأغراض

كتب رضا حبيشى

كشف اللواء خالد سليمان رئيس الحركة بهيئة موانئ الإسكندرية، أنه سيتم توقيع التعاقد مع شركة تشينا هابور الصينية، لتنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية قبل نهاية الشهر الجارى، لافتًا إلى أن المفاوضات فى مراحلها النهائية، وأنه سيتم إنشاء المحطة على مساحة 500 ألف متر مربع وأطوال أرصفة 1800 متر وأعماق 17 مترا.

وأضاف رئيس الحركة بهيئة موانئ الإسكندرية، لـ"اليوم السابع" أن سبب تأخر توقيع التعاقد يرجع إلى تلافى بعض الملاحظات بشأن قائمة الأسعار، وأنه جارى إنهاء بعض النقاط المالية من أجل توقيع العقد النهائى للبدء فى أعمال إنشاء المحطة، مشيرًا إلى أن الشركة الصينية ستتولى أعمال تنفيذ هذا المشروع الذى سيظل مملوكة لهيئة الموانئ، على أن يتم إدارته بعد تنفيذه من خلال شركة شراكة بين الشركة الصينية وهيئة الموانئ.

وقال سليمان، إنه لأول مرة فى مصر يتم تنفيذ مشروع بهذه النوعية ويظل مملوكة لهيئة الميناء، وأنه يضم نشاط تداول الحاويات والبضائع العامة، لافتًا إلى أن شركة تشاينا هاربور عرضت منذ البداية تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض باستثمارات تصل إلى حوالى 750 مليون دولار، من خلال توفير تمويله عبر قرض يمول 85% من تكلفة تنفيذ المشروع فى صورة قرض صينى ميسر، على أن توفر الشركة الصينية الـ15% المتبقية فى صورة قرض بدون فائدة.

وأوضح رئيس الحركة بهيئة موانئ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من المفاوضات على المواصفات الفنية للمحطة الجديدة، وجارى إنهاء بعض النقاط العالقة بشأن قائمة أسعار أعمال تنفيذ المحطة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من تجربة ميناء الإسكندرية فى محطة الحاويات الجديدة التى تعتزم هيئة ميناء دمياط إنشاءها بأسلوب مماثل، وتعرض نفس الشركة الصينية استكمال تنفيذها بعد فسخ تعاقد "دبيكو" عقب تعثرها فى التنفيذ.