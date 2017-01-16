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ارتفاع جنوني جديد في سعر الذهب اليوم الإثنين 16 يناير 2017

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ارتفاع جنوني جديد في سعر الذهب اليوم الإثنين 16 يناير 2017 ارتفاع جنوني جديد في سعر الذهب اليوم الإثنين 16 يناير 2017

ارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم عن أمس الأحد مبلغ 2 جنيهًا، ليصل عيار 21 مبلغ 637 جنيهًا، ويسجل عيار 18 مبلغ 546 جنيهًا منذ بداية تعاملات اليوم، في ظل ارتفاع ، حيث يرتبط وجميع السلع والمنتجات بسعر الدولار، والذي وصل سعره في تعاملات اليوم عند مبلغ 18,60 جنيها اقل سعر للشراء ببنك .

ويرجع السبب في ارتفاع سعر المعدن الأصفر اثنين جنيها عن سعر أمس إلى عدم ثبات سعر الدولار، وأيضا لارتفاع السعر العالمي في بورصة الذهب في بداية تعاملات هذا الأسبوع، وعدم استقرار سعر الذهب وارتفاعه الجنوني لهذا السعر أدى إلى حالة ركود شديدة يشهدها محلات الصاغة منذ شهور عديدة، مما جعل محلات الصاغة تنافس البنوك وشركات الصرافة في التعامل في العملة الخضراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين :

  • عيار 24 728 جنيها
  • عيار 22 667 جنيها
  • عيار 21 637جنيها
  • عيار 18 546 جنيها
  • عيار 14 425 جنيها
  • عيار12  364 جنيها
  • الأونصة 22.641 جنيها
  • الجنيه الذهب 5096 جنيها
  • الكيلو 728,000 جنيها

 

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