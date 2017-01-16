ارتفاع جنوني جديد في سعر الذهب اليوم الإثنين 16 يناير 2017

سمر العشري

ارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم عن أسعار أمس الأحد مبلغ 2 جنيهًا، ليصل عيار 21 مبلغ 637 جنيهًا، ويسجل عيار 18 مبلغ 546 جنيهًا منذ بداية تعاملات اليوم، في ظل ارتفاع سعر الدولار، حيث يرتبط سعر الذهب وجميع السلع والمنتجات بسعر الدولار، والذي وصل سعره في تعاملات اليوم عند مبلغ 18,60 جنيها اقل سعر للشراء ببنك مصر.

ويرجع السبب في ارتفاع سعر المعدن الأصفر اثنين جنيها عن سعر أمس إلى عدم ثبات سعر الدولار، وأيضا لارتفاع السعر العالمي في بورصة الذهب في بداية تعاملات هذا الأسبوع، وعدم استقرار سعر الذهب وارتفاعه الجنوني لهذا السعر أدى إلى حالة ركود شديدة يشهدها محلات الصاغة منذ شهور عديدة، مما جعل محلات الصاغة تنافس البنوك وشركات الصرافة في التعامل في العملة الخضراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين :

عيار 24 728 جنيها

عيار 22 667 جنيها

عيار 21 637جنيها

عيار 18 546 جنيها

عيار 14 425 جنيها

عيار12 364 جنيها

الأونصة 22.641 جنيها

الجنيه الذهب 5096 جنيها

الكيلو 728,000 جنيها

شبكةعيونالإخبارية

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