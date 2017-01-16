ارتفاع سعر الدولار اليوم الاثنين 16- 1- 2017

سمر العشري

سعر الدولار مختلف من بنك إلي اخر، ونرى أن البنوك صاحبة الفروع الأقل في جمهورية مصر العربية هي صاحبة السعر الأعلي، لجذب من يملك العملة الامريكية إليها، أما البنوك التي تمتلك عدداً كبيراً من الفروع الأسعار بها أقل بعض الشيئ .

سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

إتش إس بي سي مصر 18.90 19.25

بنك البركة مصر 18.75 18.85

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.75 18.85

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.75 18.80

المصرف المتحد 18.70 18.85

بنك الإسكندرية 18.69 18.72

البنك التجاري الدولي 18.65 18.75

بنك قناة السويس 18.65 18.85

بنك مصر إيران للتنمية 18.92 18.95

البنك اﻷهلي اليوناني 18.65 18.70

كريدي أجريكول مصر 18.60 18.85

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.60 18.70

البنك العربي مصر. 18.60 18.70

بنك القاهرة 18.55 18.70

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.55 18.69

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.55 18.75

بنك بلوم مصر 18.55 18.65

البنك اﻷهلي المصري 18.50 18.60

بنك مصر 18.50 18.60

بنك فيصل الإسلامي المصري 18.45 18.60

بنك التعمير والإسكان 18.40 18.65

البنك المركزي المصري 18.37 18.53

البنك المصري الخليجي 18.30 18.40

سعر الدولار اليوم الاثنين بالسوق السوداء :

أرتفع سعر الدولار في السوق السوداء إلي 19.30 وهو رقم مرتفع كثيراً عن سعر البنك الان، ومن المنتظر ان يتغير مع أى تغير في سعر البنك حيث انه يوجد أرتباط كبير بين السعر في البنك وفي السوق السوداء

وتعاني مصر الان من نقص من العملة الاجنية نظراً لقلة أيرادات قطاع السياحة، بالإضافة إلي ان ازمة أنخفاض سعر البترول التي ادت إلي قلة انتاجة قد قلصت عدد السف الماره بقناة السويس، بالإضافة إلي نقص تحويلات المصريين بالخارج.

ما زال الوضع هادئاً حتى الان في الجهاز المصرفي المصري، حيث انه لم يحدث جديد حتى الأن في المعاملات الصباحية في البنوك الخاصة أو البنوك الحكومية المصرية، كما لم يحدث أى جديد في سعر الدولار بالسوق السوداء المصرية حتي الأن.

شبكةعيونالإخبارية

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