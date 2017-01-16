4 أسباب وراء شعور المرأة بالبرد أكثر من الرجل

كتبت نهى طارق

رصد موقع Fox news بعض الأسباب التى تفسر شعور المرأة بالبرد أكثر من الرجل وأهمها:

1- درجة حرارة جسم المرأة أعلى من الرجل

وجدت دراسة قامت بها جامعة ميريلاند ونشرت فى مجلة JAMAأن درجات حرارة الجسم تختلف من شخص لآخر، وبشكل عام فإن درجة حرارة جسم المرأة أعلى من الرجل، وتقول الدراسة إن سبب ارتفاع درجة حرارة جسم المرأة يجعلها أكثر حساسية لبرودة الجو أكثر من الرجل.

2- وسائل منع الحمل التى تستخدمها المرأة

وسائل منع الحمل الهرمونية التى تستخدمها المرأة، تؤثر على درجة حرارة جسمها، الأمر الذى يجعل الجسم أكثر حساسية بالشعور بالبرد.

3- برودة أطراف المرأة

وفقا لدراسة نشرت فى المجلة الطبية البريطانية "لانسيت" فإن أيدى النساء وأقدامهن أكثر برودة من الرجال ببضع درجات، ويقول البروفيسور مايكل تيبتون رئيس علم وظائف الأعضاء التطبيقى فى جامعة بورتسموث إن هرمون الأستروجين الأنثوى يتسبب فى انقطاع تدفق الدم إلى الأوعية الدموية، خاصة تلك الموجودة فى اليدين والقدمين وحتى الأذنين الأمر الذى يجعل الأطراف أكثر حساسية للبرد، وهذا يعنى أن المرأة تشعر بارتفاعات وانخفاضات فى درجة الحرارة بشكل مكثف.

كما أوضح أن درجات حرارة جسم المرأة تتفاوت بين بين 36.9 درجة إلى 37.4 درجة ،أما الرجل فإن درجة حرارة جسمه ثابتة 37 درجة.

4- معدلات التمثيل الغذائى

وفقا لمقال نشر فى مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقى، فإن معدلات ومستويات التمثيل الغذائى عند المرأة أبطأ من الرجل بحوالى 35%.

وعمليات التمثيل الغذائى هى معدلات حرق الغذاء وتحويله إلى طاقة فى الجسم، الأمر الذى يساعد على تسخين الجسم، لذلك فإن بطء عملية التمثيل الغذائى عند السيدات تجلعهن يشعرن بالبرودة أسرع.

وتقول الدراسات إن المرأة قد يكون لديها درجات حرارة جسم أعلى بسبب معانتهن من زيادة الدهون، أما الرجال لديهم كتل العضلات أعلى وهو أفضل فى توزيع الحرارة داخل الجسم، وهذا يعنى أن لديهم معدل تمثيل غذائى أعلى.