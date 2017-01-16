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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. جدل حول اعتناق ليندسى لوهان الإسلام

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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. جدل حول اعتناق ليندسى لوهان الإسلام أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. جدل حول اعتناق ليندسى لوهان الإسلام

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، الأحد، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة، والمدونون على المواقع.

 

1-      من جديد.. ليندسى لوهان تثير التساؤل على "إنستجرام" حول اعتناقها الإسلام

 

 

2-      وادى دجلة يحتفل بعيد ميلاد "الحضرى" عبر حسابه على "تويتر"

 

 

3-      محمد صلاح ينشر صورة مع الشناوى بمعسكر فى الجابون

 

 

4-      أصالة تهنئ ملحم زين بمولوده الجديد عبر "أنستجرام"

 

 

5-      شريف إكرامى: مستمر مع المنتخب ونتيجة الأشعة مطمئنة

 

 

6-      الفيفا ينشر للقطات حصرية للنجوم قبل حفل جوائز The best

 

 

7-      رامى صبرى يهنئ والدته بعيد ميلادها على "إنستجرام"

 

8-      ناشط سعودى: تسريبات البرادعى أحرقت كل أدوات الجزيرة ومن يقف خلفها

 

 

9-      مصطفى بكرى يوجه التحية للزعيم جمال عبد الناصر فى الذكرى الـ 99 لميلاده

 

 

10-   الإعلامية "نجوى أبو النجا" تريند جوجل بعد وفاتها

 

 


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