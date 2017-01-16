أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. جدل حول اعتناق ليندسى لوهان الإسلام

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، الأحد، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة، والمدونون على المواقع.