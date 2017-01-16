أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. جدل حول اعتناق ليندسى لوهان الإسلام

>كتبت مريم بدر الدين
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، الأحد، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة، والمدونون على المواقع.
1- من جديد.. ليندسى لوهان تثير التساؤل على "إنستجرام" حول اعتناقها الإسلام
2- وادى دجلة يحتفل بعيد ميلاد "الحضرى" عبر حسابه على "تويتر"
3- محمد صلاح ينشر صورة مع الشناوى بمعسكر المنتخب فى الجابون
4- أصالة تهنئ ملحم زين بمولوده الجديد عبر "أنستجرام"
5- شريف إكرامى: مستمر مع المنتخب ونتيجة الأشعة مطمئنة
6- الفيفا ينشر فيديو للقطات حصرية للنجوم قبل حفل جوائز The best
7- رامى صبرى يهنئ والدته بعيد ميلادها على "إنستجرام"
8- ناشط سعودى: تسريبات البرادعى أحرقت كل أدوات الجزيرة ومن يقف خلفها
9- مصطفى بكرى يوجه التحية للزعيم جمال عبد الناصر فى الذكرى الـ 99 لميلاده
10- الإعلامية "نجوى أبو النجا" تريند جوجل بعد وفاتها
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