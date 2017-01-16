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الحكم على صاحب شركة استولى على 1.5 مليون دولار من مواطنين اليوم

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الحكم على صاحب شركة استولى على 1.5 مليون دولار من مواطنين اليوم الحكم على صاحب شركة استولى على 1.5 مليون دولار من مواطنين اليوم

>كتبت ندى سليم

تصدر الدائرة الثانية جنايات المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، حكمها على "أ.م"صاحب شركة بتهمة الاستيلاء على  1.5 مليون دولار من المواطنين بزعم استثمارها بالخارج.

وحرر مواطنون 11 بلاغًا اتهموا فيه صاحب الشركة باستقطابهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وإيهامهم بتشغيل أموالهم وتربيحهم مبالغ ضخمة، مشيرين إلى أنهم أودعوا نحو مليون ونصف المليون دولار، بعد أن وعدهم بدفع نسبة أرباح قدرها 17% من قيمة المبلغ خلال 45 يومًا، وبموجب ذلك أسس المتهم عدة شركات بدول الجزائر والسودان وبلغاريا، وعندما توجه المساهمون بالشركة للحصول على أرباحهم فوجئوا بالشركة مغلقة.

 

 


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