أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الوزراء العراقى يبحث مع المجلس الوزارى للأمن الوطنى الحرب على الإرهاب

Google+ Print
رئيس الوزراء العراقى يبحث مع المجلس الوزارى للأمن الوطنى الحرب على الإرهاب رئيس الوزراء العراقى يبحث مع المجلس الوزارى للأمن الوطنى الحرب على الإرهاب

> بغداد أ ش أ

ترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اجتماع المجلس الوزارى للأمن الوطنى، والذى ناقش الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المواطنين فى العاصمة العراقية (بغداد).

 

كما ناقش الاجتماع الذى عقد مساء الأحد، تطورات عمليات "قادمون يا نينوى" لتحرير الموصل، وسبل استمرار الانتصارات التى تحققها القوات العراقية على تنظيم (داعش) الإرهابي.

 

كما بحث العبادى مع المجلس آليات منع ومكافحة الإرهاب، ومذكرة التفاهم للتعاون الأمنى بين وزارتى الداخلية العراقية ونظيرتها الألمانية، ووضع ضوابط لمنع تداعيات قانون "العفو العام" بشأن المحكومين فى جرائم خطف وإرهاب.

 

من جهة أخرى.. بحث وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى مع نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الوطنى الكردستانى برهم صالح، الحرب على "داعش" من أجل تحرير الأراضى العراقية من قبضة الإرهاب، وأكدا ضرورة حشد الدعم الدولى وتوفير المساعدات والمساندة للعراق فى حربه ضد الإرهاب وتدعيم الحوار بين القوى السياسية، حفاظا على الوحدة الوطنية والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365