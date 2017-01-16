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المتحدث باسم خارجية العراق: نستنكر عملية إعدام ثلاثة شباب بحرينيين

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المتحدث باسم خارجية العراق: نستنكر عملية إعدام ثلاثة شباب بحرينيين المتحدث باسم خارجية العراق: نستنكر عملية إعدام ثلاثة شباب بحرينيين

>كتب أحمد جمعة

استنكرت وزارة الخارجية العراقية عملية الإعدام التى نفذت بحق ثلاثة من شباب البحرين الذين كانوا رهن الاعتقال جرّاء مشاركتهم فى حركة المطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة.

 

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال فى بيان صحفى اليوم الأحد أنّ هذا الفعل يمثّل خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان واستمراراً لمنهج التعامل القمعى مع هذه المطالبات، إضافة إلى تغييب أبسط الحقوق القانونية فى إجراء محاكمة عادلة لهم فى وقت تتعالى فيه صيحات العالم لاحترام حقوق الإنسان.

 

وأكد أن استقرار شعوب المنطقة يتوقف على الحلول السلمية دائماً وأن تغليب لغة الحوار والتصالح الوطنى بعيداً عن منهج العنف والترويع هو الحل العادل الوحيد لمعالجة المشاكل التى تعصف بشعوب المنطقة . "


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