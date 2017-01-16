المملكة تؤكد على ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية

شارك وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أمس في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد الجبير في كلمته خلال أعمال المؤتمر على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، التي تعتبر أطول نزاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأن المملكة بادرت في إيجاد الحلول للقضية الفلسطينية وذلك من خلال مبادرة المملكة في قمة فاس في المغرب، وكذلك مبادرتها التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002م، وتم تبنيها على مستوى منظمة التعاون الإسلامي في قمة مكة المكرمة عام 2005م، وأصبحت تشكل بذلك مرجعية من مرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية إن حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة هي الأساس الوحيد لحل الصراع، وهو المبدأ الذي تدعمه المملكة وبقية أعضاء المجتمع الدولي.

وأكد الجبير أن من حق الأشقاء الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة تؤمن بأن حل الصراع موجود؛ ولكن المفقود هو غياب الإرادة السياسية.