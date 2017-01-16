خادم الحرمين يستعرض مع العاهل الإسباني العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

وكان خادم الحرمين -حفظه الله- قد استقبل في قصر اليمامة أمس، جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا. كما كان في استقبال جلالته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ وقد أجريت لجلالة ملك إسبانيا، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف. بعد ذلك صافح جلالته مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين -أيده الله- الوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك إسبانيا. عقب ذلك صحب خادم الحرمين، الملك فيليب السادس، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء.

وخلال الاستقبال تفضل خادم الحرمين بتقليد جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا قلادة الملك عبدالعزيز، وهي أرفع الأوسمة السعودية درجة، وتمنح تكريما للملوك ورؤساء الدول، وأقام الملك سلمان مأدبة غداء تكريماً لجلالته، والوفد المرافق له.

إلى ذلك استقبل خادم الحرمين -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان.