ضبط عاطل أثناء سرقته محل بالغردقة.. وآخر بكمية أسلاك نحاسية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة من ضبط عاطل خلال قيامة بسرقة أحد المحلات المغلقة باستخدام مفك تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد عصام العزب مدير مباحث المديرية يفيد تمكنت النقيب يوسف عبد الفتاح معاون مباحث قسم ثان الغردقة أثناء مروره بشارع السلام بمنطقة الدهار تمكن من ضبط المدعو "أحمد . ف .س" 29 سنة عاطل ومقيم زرزره – الدهار – ثان الغردقة والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا " سرقة – سلاح ابيض "أخراهم القضية رقم 924 / 2015 جنح ثان الغردقة " سلاح ابيض " إثناء محاولته سرقة محل مغلق بدون نشاط وبحوزته " مفك"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 382 /2017 جنح قسم ثان الغردقة.. وأخطرت النيابة العامة .

كما تمكن الرائد محمد عزت معاون مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إثناء مروره بشارع السلام من ضبط " جمعة . م . ع " عامل خردة ومقيم الميمون – مركز الوسطى – بني سويف وبحوزته عدد 15 جوال بداخله أسلاك نحاسية وكمية من لفافات النحاس مجهولة المصدر ولا يحمل ثمة أوراق تثبت ملكيتها لها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32 /2017 جنح قسم ثان الغردقة، وأخطرت النيابة العامة .

وفى سفاجا، وردت معلومات للرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا أكدتها التحريات مفادها قيام المدعو " عبد الباقي.ح .م " عاطل ومقيم سفاجا البلد- سفاجا والسابق اتهامه في عدد 9 قضايا متنوعة"مخدرات – سرقة – نصب " أخراهم القضية رقم 973لسنة 2012جنح قسم شرطة القصير " سرقة مسكن "بالاتجار فى المواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه إثناء قيادة السيارة رقم 6564' ط ر ص ملاكي خاصته وبحوزته عدد10 قطع متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جرام وكذا عدد 50 قرص من عقار التامول المخدر ومبلغ مالي 945 جنيه و هاتف محمول .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة للترويج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 97 أداري قسم شرطة سفاجا لسنة 2017، وأخطرت النيابة العامة.

وشنت مباحث مرور البحر الأحمر حمله مشتركه مع مديريه الشئون الصحية للكشف على قائدي السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط كلا من المدعو " محمد. ف " 35 سنة سائق ومقيم القطوري- العياط- الجيزة.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة تحرر عن ذلك المحضر رقم 68 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2017 .. وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط السائق "إسلام . ع " 33 سنة ومقيم الجندول- الزاوية الحمراء- القاهرة وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة تحرر عن ذلك المحضر رقم 69 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2017 .. وأخطرت النيابة العامة.

كذلك كما ضبط المدعو " ربيع .ب " 36 سنة سائق ومقيم اللاهون- مركز الفيوم- الفيوم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة تحرر عن ذلك المحضر رقم 73 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة.

وعن مجهودات مباحث تموين البحر الأحمر برئاسة العقيد شريف عبد المجيد تمكن حملة من مباحث التموين من ضبط المدعو " محمد .ح " 31 سنة ومقيم عزبة سسبان الكوم الأحمر – فرشوط – قنا المدير المسئول عن المخزن الكائن عماره رقم 156 - شارع الكهف عمارة وبحوزته عدد 1500 كيلو صابون سائل مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الادامى وذلك لبيعها بالسوق السوداء، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال مباحث التموين بتاريخ .