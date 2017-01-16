إخماد حريق نشب بقسم المركبات بميدان الرماية نتيجة لماس كهربى دون إصابات

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بتصاعد أدخنة من قسم المركبات، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، والتى تمكنت من محاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى السيارات المتواجدة داخل المبنى، دون وقوع إصابات.

وأوضحت المعاينة الأولية، أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى بأحد أعمدة الإنارة، لافتًا إلى أن سرعة انتقال رجال الإطفاء منعت وقوع كارثة إذا امتدت النيران إلى السيارات المتواجدة بقسم المركبات.