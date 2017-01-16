رسميا.. استقالة غيط من مجلس الإسماعيلى نهائية

كتب سليمان النقر

أصبحت استقالة على غيط عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، سارية نهائية لا رجعة فيها بعد مرور سبعة أيام على تاريخ تقديمها، كما أكد غيط ان الاستقالة أصبحت سارية بقوة القانون ولا يجوز الرجوع فيها نهائيا وكرر اعتذاره لكل من حاول اقناعه بالعدول عنها.

تابع غيط، اجدد عهدى بكم واليكم اننى سألتزم الصمت رغم سخافات بعض الصغار لاستفزازى ولكن الكيان والمحافظة عليه فى هذه المرحلة الحرجة أهم من كشف الكثير من الحقائق وسأنتظر مع عشاق النادى إعادة بناء الفريق وتدعيمه حتى يعود اسماعيلى الفرحة والانتصارات وارجو من مجلس الإدارة ألا يخيب آمال الجماهير فيهم واننا لمنتظرون كل التوفيق والحب لجماهير وعشاق النادى وكلنا زائلون وسيبقى الاسماعيلى الكيان الكبير.