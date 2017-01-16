أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

رسميا.. استقالة غيط من مجلس الإسماعيلى نهائية

Google+ Print
رسميا.. استقالة غيط من مجلس الإسماعيلى نهائية رسميا.. استقالة غيط من مجلس الإسماعيلى نهائية

>كتب سليمان النقر

أصبحت استقالة على غيط عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، سارية نهائية لا رجعة فيها بعد مرور سبعة أيام على تاريخ تقديمها، كما أكد غيط ان الاستقالة أصبحت سارية بقوة القانون ولا يجوز الرجوع فيها نهائيا وكرر اعتذاره لكل من حاول اقناعه بالعدول عنها.

 

تابع غيط، اجدد عهدى بكم واليكم اننى سألتزم الصمت رغم سخافات بعض الصغار لاستفزازى ولكن الكيان والمحافظة عليه فى هذه المرحلة الحرجة أهم من كشف الكثير من الحقائق وسأنتظر مع عشاق النادى إعادة بناء الفريق وتدعيمه حتى يعود اسماعيلى الفرحة والانتصارات وارجو من مجلس الإدارة ألا يخيب آمال الجماهير فيهم واننا لمنتظرون كل التوفيق والحب لجماهير وعشاق النادى وكلنا زائلون وسيبقى الاسماعيلى الكيان الكبير.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365