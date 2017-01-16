حمدان بن محمد: شهداء الوطن رسل خير ومحبة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، تفتخر بشهداء الوطن والواجب والإنسانية في أي مكان وفي أي زمان يلاقون وجه ربهم الأعلى، لأنهم رسل محبة وخير لا يبتغون من وراء عملهم إلا مرضاة الله جل وعلا، وإعلاء راية الوطن وترسيخ سمعة دولتنا على خارطة العطاء الإنساني والخير الذي لا ينضب مادامت هناك حياة في عروق عيال زايد تنبض.

وأضاف سموه في تدوينات نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر: «زرت اليوم مجالس عزاء شهداء العمل الإنساني الاماراتي في قندهار وكان واضحا بأنها باتت مجالس فخر واعتزاز بالتضحية في سبيل خدمة الإنسانية، شهداؤنا في قندهار هم درر في نهج العطاء الإماراتي الذي غرسه زايد الخير فينا جميعاً، وأبناء وذوو الشهداء هم مثال في شموخ الإمارات».

جاء ذلك لدى تقديم سموه واجب العزاء في شهداء الواجب والإنسانية من أبناء الوطن الذين ارتقوا شهداء عند ربهم أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني حيال أطفال ولاية قندهار في جمهورية أفغانستان، وتقديم المساعدات لهؤلاء الأطفال اليتامى من أبناء الشعب الأفغاني الصديق. فقد قام سموه أمس بزيارة مجلس عزاء الشهيد الشاب عبدالله محمد عيسى الكعبي في منطقة الفوعة في مدينة العين، حيث أعرب سموه لأهل وذوي الفقيد عن صادق عزائه ومواساته، راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه في جنات النعيم.

مواساة

كما زار سمو ولي عهد دبي مجلس عزاء الشهيد محمد علي محمد زينل البستكي في مدينة خليفة في العاصمة أبوظبي، إذ أعرب سموه لذوي وأقارب الفقيد عن صادق عزائه ومواساته، مبتهلاً إلى الخالق تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وإلى ذلك زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مجلس عزاء الشهيد عبد الحميد سلطان الحمادي في مدينة شخبوط في أبوظبي، حيث قدم صادق عزائه ومواساته لذوي وأقارب الفقيد، راجياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

واجب

ومن جانب آخر قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم واجب العزاء في شهيد الواجب الإنساني أحمد عبدالرحمن الطنيجي، حيث قام سموه بزيارة مجلس عزاء الفقيد في منطقة الرمس برأس الخيمة، وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأهل وأقارب الشهيد، سائلاً الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهل ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما زار سمو ولي عهد دبي مجلس عزاء الشهيد أحمد راشد المزروعي في منطقة وادي الحلو بالشارقة، حيث قدم صادق عزائه ومواساته إلى ذوي الشهيد الذي ضحى بحياته من أجل إطعام الطعام وتوفير احتياجات أطفال حرموا من ذويهم بسبب ضحايا الحرب والإرهاب الذي يفتك بالشعب الأفغاني الصديق.

اعتزاز

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه بهذه الكوكبة من شباب الوطن الذين قضوا وضحوا بحياتهم في سبيل خدمة الناس، وتقديم العون والمساعدة إلى أطفال فقدوا عائلاتهم جراء الحرب والأعمال الإرهابية المقيتة في أفغانستان، سائلاً الله أن يرحم شهداء الوطن، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وشعبهم جميل الصبر وحسن العزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون.