بابا الفاتيكان يشيد بسياسة التسامح في الإمارات

أشاد قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بسياسة التسامح التي تنتهجها القيادة الحكيمة في دولة الإمارات عبر ترسيخها قيم التسامح والمودة والتعاون والتعايش والانسجام.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية السفيرة غير المقيمة لدى دولة الفاتيكان إلى الفاتيكان تلبية لدعوة قداسة البابا فرانسيس للقائه السنوي أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي لتبادل التهاني بحلول العام الجديد.

وأكد قداسة البابا فرانسيس أن السياسة المنفتحة والمتسامحة التي تنتهجها القيادة الحكيمة في دولة الإمارات تعتبر مثالاً يحتذى به وتنبع من التسامح واحترام الغير وحرية ممارسة الأديان.

ونقلت العتيبة لقداسة البابا أطيب تهاني وتمنيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكدت العلاقات الوطيدة وأواصر الصداقة الطيبة التي تجمع البلدين وأهمية الدور الذي يقوم به البابا بدعوة حكومات وشعوب العالم للعمل من أجل السلام والتسامح.

كما التقت العتيبة، غبطة المطران بيترو بارولين رئيس حكومة الفاتيكان ونقلت له تهنئة القيادة الحكيمة لدولة الإمارات.

بدوره أعرب غبطة المطران بيترو بارولين عن ارتياحه لما تشهده العلاقات الثنائية بين الجانبين.