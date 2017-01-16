"تحديات مرض السكر" مؤتمر يستعرض جميع البيانات المتعلقة بالمرض

كتبت أمل علام

تنظم إحدى شركات الأدوية مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الموافق 19 يناير الجارى، بعنوان "تحديات مرض السكر"، ويستعرض المؤتمر جميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بمرض السكر وعلاجه فى مصر.

ويستعرض التقرير جميع أرقام التقرير عن مرض السكر، وهو التقرير الذى يعد لأول مرة فى مصر، كما يستعرض أحدث البيانات والإحصائيات الخاصة بمرض السكر، والتحديات التى تعيق جهود الحد من انتشاره ،وذلك بحضور نخبة من كبار الأطباء المتخصصين.

المؤتمر يعقد برعاية وزارة الصحة ، والمعهد القومى للسكر، وخبراء مجال السكر، منهم الدكتور هشام الحفناوى عميد المعهد القومى للسكر ، والدكتور صلاح الغزالى حرب أستاذ الباطنة والسكر بطب القاهرة ،والدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العينى ،والدكتور عادل عبد العزيز أستاذ الباطنة والسكر.