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حاكم الشارقة وولي عهد الفجيرة يقدمان العزاء في الشهيد المزروعي

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حاكم الشارقة وولي عهد الفجيرة يقدمان العزاء في الشهيد المزروعي حاكم الشارقة وولي عهد الفجيرة يقدمان العزاء في الشهيد المزروعي

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس، واجب العزاء في شهيد الوطن والإنسانية أحمد راشد المزروعي الذي ارتقى إلى العلا مع عدد من إخوانه شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان. وأعرب سموهما خلال زيارة مجلس عزاء الشهيد في منطقة وادي الحلو بإمارة الشارقة عن خالص تعازيه وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الشهيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والعميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة.

رافق سمو ولي عهد الفجيرة في تقديم واجب العزاء سالم الزحمي مدير مكتب سموه.

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