بقرار الأميرة هيا.. خالد الشامسي ممثلاً لرئيسة مجلس إدارة مدينة دبي الطبية

أصدرت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، قراراً بتعيين خالد الشيخ الشامسي، ممثلاً لسموها كرئيسة لمجلس إدارة السلطة، وهي الجهة المعنية بإدارة المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية، وذلك اعتباراً من أمس.

وجاء اختيار الشامسي للانضمام إلى الإدارة العليا لسلطة مدينة دبي الطبية في ضوء الخبرة الكبيرة التي يحملها ثمرة 30 عاماً قضاها في العمل ضمن العديد من الجهات الحكومية في دبي، حيث عمل نائباً للمدير العام لهيئة الصحة في دبي، كما شغل منصب المدير المالي والإداري في دائرة موانئ وجمارك دبي، حيث سبق له أيضاً أن عمل في القيادة العامة لشرطة دبي، وقد تخرّج الشامسي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث تخصص في دراسة التجارة والاقتصاد والمحاسبة.

ترحيب

ورحبت سمو الأميرة هيا بنت الحسين بانضمام خالد الشامسي إلى الإدارة العليا لسلطة مدينة دبي الطبية، مثنية على الخبرات المميزة التي يتمتع بها نتاج رحلة عمل طويلة وحافلة في المجال الحكومي وقالت سموها: «تواصل سلطة مدينة دبي الطبية العمل في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي نجحت بفضلها في تبوؤ مكانة مرموقة كوجهة أولى للعلاج والاستشفاء في المنطقة، لكونها مركزاً مجمعاً للامتياز في مجال الرعاية الصحية والخدمات العلاجية، وكذلك المجالات البحثية ذات الصلة.

ومع معرفتنا بالخبرات الإدارية المميزة التي راكمها خالد الشامسي على مدار سنوات طويلة، فنحن على ثقة من القيمة المضافة التي سيقدمها لسلطة المنطقة الحرة، ومن خلال التعاون الوثيق مع مجلس إدارتها، حيث سيواصل الفريق العمل معاً نحو مستويات أرقى من التميز والكفاءة العالية سعياً لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نحو ترسيخ المكانة الرفيعة لدولة الإمارات وتأكيد ريادتها النوعية في شتى المجالات».

فريق متميز

وأضافت سموها: «ننظر إلى فريق العمل في مدينة دبي الطبية بكل الفخر والاعتزاز، فهم على درجة رفيعة من التميز والكفاءة المهنية العالية، ومع معرفتي لسجل الإنجازات الطيب لخالد الشامسي، فأنا أثق في قدرته على الانخراط في العمل بصورة سلسلة وأنه سيتمكن خلال فترة وجيزة من تقديم إضافات مهمة من خلال موقعه الجديد ضمن فريق العمل وأن تعاونه مع جميع أفراده سيكفل تحقيق الأهداف المنشودة ويعزز قدرة السلطة على مواصلة التطور والتقدم بخطى ثابتة وصولاً إلى أعلى درجات النجاح».

أرضية صلبة

وسيساهم خالد الشامسي من خلال دوره الجديد في دفع مسيرة التطوير المستمرة في سلطة مدينة دبي الطبية، تأسيساً على أرضية صلبة من الإنجازات التي حققتها السلطة خلال المرحلة الماضية وبمشاركة الإدارة وجميع أعضاء فريق العمل، حيث سيقدم الشامسي تقاريره الدورية إلى سمو رئيسة مجلس إدارة السلطة مع مباشرته التنسيق مع الفريق في إدارة الشؤون التشغيلية اليومية للسلطة وجميع مكوناتها.

وسيتولى الشامسي تنفيذ مهامه في ضوء توجيهات سمو رئيسة مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، وبالتعاون مع مجلس الإدارة، وسيباشر مجريات سير العمل اليومي فيما يتعلق بالعمليات ودعم المشاريع المشتركة. كما سيكون الشامسي مسؤولاً عن إدارة كل من القطاعات التابعة للسلطة والتي تضم: قطاع التعليم والأبحاث والتشريعات، والقطاع العلاجي، والقطاع الاستثماري، المعني بالإشراف على المشاريع التابعة للمدينة وكذلك المشاريع المشتركة بينها وبين جهات أخرى، علاوة على جهة جديدة تابعة للسلطة سيتم الكشف عنها قريباً.