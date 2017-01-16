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سموه ووزير الصناعة الياباني يناقشان التعاون الاقتصادي والتجاري

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سموه ووزير الصناعة الياباني يناقشان التعاون الاقتصادي والتجاري سموه ووزير الصناعة الياباني يناقشان التعاون الاقتصادي والتجاري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس بقصر الشاطئ، هيروشيغي سيكو وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الياباني الذي يزور الدولة حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات خاصة الشراكات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين المؤسسات والهيئات في كلا البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين في ضوء ما يربطهما من علاقات صداقة متميزة وحرص مشترك على تعزيز روابط التعاون الثنائي إلى مستويات رفيعة.

حضر اللقاء معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة، وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الياباني.

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