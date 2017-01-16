محمد بن زايد ورئيس مونتينيغرو يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، فيليب فيوجانفيتش، رئيس مونتينيغرو (الجبل الأسود)، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه «مصدر».

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والمحاور التي تهدف إليها القمة العالمية لطاقة المستقبل في تعزيز التعاون بين الدول، من أجل إيجاد الحلول المبتكرة والفاعلة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة.

وبحث الجانبان التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء خلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق لرئيس جمهورية مونتينيغرو.