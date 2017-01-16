رئيس مونتينيغرو ورئيس وزراء نيبال يزوران جامع زايد وواحة الكرامة

زار فيليب فيوجانفيتش رئيس مونتينيغرو «الجبل الأسود»، وبوشبا كمال داهال رئيس الوزراء النيبالي، واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.فقد زار فيليب فيوجانفيتش رئيس مونتينيغر ترافقه قرينته أمس واحة الكرامة في أبوظبي، حيث كان في استقباله لدى وصوله موقع الواحة الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

وسجل رئيس مونتينيغرو كلمة في سجل الشرف قال فيها: «واحة الكرامة من المعالم التي تعبر عن قيم الولاء والانتماء التي جسدها أبناء الإمارات بتضحياتهم للحفاظ على استقرار وطنهم والمضي في مسيرة ازدهاره ورفعته».

كما زار بوشبا كمال داهال رئيس الوزراء النيبالي، يرافقه سعيد حمدان النقبي سفير فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية النيبال واحة الكرامة، وكان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان.

ورحب الشيخ خليفة بن طحنون بزيارة ضيفي البلاد لواحة الكرامة الصرح الوطني والحضاري، الذي أقيم تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وبما يحمله هذا الصرح من معاني الفخر والاعتزاز بأبناء الإمارات، الذين قدّموا أرواحهم فداء لتراب الوطن الغالي وحفاظاً على عزته ورفعته.

زيارة جامع زايد

وزار فيليب فويانوفتش رئيس جمهورية الجبل الأسود والوفد المرافق له أمس جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأثنى على إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

كما زار بوشبا كمال داهال رئيس وزراء جمهورية نيبال جامع الشيخ زايد الكبير صباح أمس وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

وكان في استقباله يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير الذي اصطحبه في جولة بالجامع استهلها بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

وأثنى رئيس وزراء نيبال على إرث المغفور له ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.