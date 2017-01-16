محمد بن زايد يشهد ونزار باييف توقيع عدد من الاتفاقيات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان ــ في قصر المشرف امس ــ مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

فقد شهد سموه والرئيس نور سلطان نزار باييف توقيع اتفاقية تخصيص الأراضي لتشييد مباني البعثات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان وبروتوكول تعديل اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بإضافة الجوازات الخاصة ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية.

وقع الاتفاقيات من جانب الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومن جانب كازاخستان خيرات عبدالرحمانوف وزير الخارجية.

كما وقع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وجينيس قاسيمبيك وزير الاستثمارات والتنمية في كازاخستان مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال السياحي ومجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع.

مذكرات تفاهم

ووقعت الإمارات وكازاخستان أيضا مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة شؤون الأديان في كازاخستان.. وقعها من جانب الإمارات معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح ومن الجانب الكازاخستاني نورلان إرميكبايف وزير شؤون الأديان والمجتمع المدني.

ومذكرة تفاهم بين مكتب إكسبو دبي 2020 وأكسبو أستانة 2017 وقعها من جانب الإمارات خالد نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو دبي 2020 ومن جانب كازاخستان أحمتجان إسيموف رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية «أستانة إكسبو 2017».. ومذكرة تفاهم بين شركة «موانئ دبي العالمية» ومحافظة مانغيستاو في جمهورية كازاخستان وقعها من جانب الإمارات سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية واليك أيداربايف حاكم محافظة مانغيستاو في جمهورية كازاخستان.

حضور

حضر مراسم توقيع مذكرات التفاهم معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وحضر من جانب كازاخستان أسكار مامين النائب الأول لرئيس الوزراء ونورلان أونجانوف مساعد رئيس جمهورية كازاخستان للشؤون الدولية وجينيس قاسيمبيك وزير الاستثمارات والتنمية وقانات بوزيمبايف وزير الطاقة وبيبوت أتامكولوف وزير الصناعة الدفاعية والفضائية ونورلان إيرميكبايف وزير شؤون الأديان والمجتمع المدني وخيرات لاما شريف سفير كازاخستان لدى الدولة وجاكيب أسانوف المدعي العام وأسيت إيسيكيشيف عمدة مدينة أستانة وباورجان بايبيك عمدة مدينة المآتي وعدد من كبار المسؤولين.