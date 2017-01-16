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خليفة ومحمد بن زايد يتلقيان برقيتي تعزية من رئيس أرمينيا

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خليفة ومحمد بن زايد يتلقيان برقيتي تعزية من رئيس أرمينيا خليفة ومحمد بن زايد يتلقيان برقيتي تعزية من رئيس أرمينيا

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية من سرج ساركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، أعرب فيها عن تعازيه في استشهاد أبناء الإمارات في التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر والي قندهار في أفغانستان.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية تعزية مماثلة من سرج ساركيسيان.

وعبّر رئيس أرمينيا في برقيتيه عن خالص العزاء وصادق المواساة لذوي الشهداء وللشعب الإماراتي الصديق، متمنياً من الله العظيم أن يلهمهم الصبر والثبات.

كما عبّر عن إدانته للعملية الإرهابية البغيضة التي استشهد خلالها أبناء الإمارات، مضيفاً: «أننا نشاطركم ونشاطر أقارب وأهالي الشهداء الأحزان على الشهداء، ونتضامن مع شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الصديق، متمنياً لكم الصبر والثبات».

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